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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 27 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 26,93 гривень за долар, курс в покупці до 26,91 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,69 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,9100 - 26,9300 грн/долар, євро 31,6703 - 31,6939 грн/євро, російський рубль 0,3637-0,3641 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 26 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,8300 - 26,8500 грн/долар, євро 31,5332 - 31,5568 грн/євро, російський рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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