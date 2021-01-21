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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,28 гривень за долар, курс купівлі до 28,26 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 34,35 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2600 - 28,2800 грн/долар, євро 34,3387 - 34,3545 грн/євро, російський рубль 0,3832 - 0,3836 грн/рубль.

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Відзначимо, 20 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2550 - 28,2750 грн/долар, євро 34,1292 - 34,1533 грн/євро, російський рубль 0,3840 - 0,3844 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 28,2561 гривень за 1 долар (+0,0526 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить: 28,2035 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

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