Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 23 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,37 гривень за долар, курс купівлі до 28,35 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,68 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 33,6599 - 33,6837 грн/євро, російський рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Відзначимо, 20 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,3100 - 28,32500 грн/долар, євро 33,6011 - 33,6189 грн/євро, російський рубль 0,3716 - 0,3720 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 листопада встановлено на такому рівні: 28,3694 гривень за 1 долар (+0,0141 грн). При цьому курс долара на 23 листопада становить 28,3553 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль після трьох днів зниження.