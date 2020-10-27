Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,38 гривень за долар, курс купівлі до 28,36 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3650 - 28,3800 грн/долар, євро 33,5416 - 33,5593 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3681 грн/рубль.

Відзначимо, 26 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3550 грн/долар, євро 33,4752 - 33,4929 грн/євро, російський рубль 0,3721 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3655 гривень за 1 долар (+0,0303 грн). При цьому курс долара на 27 жовтня становить 28,3352 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль після зниження минулого тижня.