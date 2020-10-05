Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 28,41 гривень за долар, курс купівлі до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3900 - 28,4100 грн/долар, євро 33,2815 - 33,3022 грн/євро, російський рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,3900 28,4100 EUR/UAH 33,2815 33,3022 RUB/UAH 0,3644 0,3648

Нагадаємо, 2 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,3600 - 28,3750 грн/долар, євро 33,2209 - 33,2384 грн/євро, російський рубль 0,3617 - 0,3620 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,34 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 гривні за долар.