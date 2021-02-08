Курс долара продовжив падіння на міжбанку і подешевшав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 8 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,65 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,33 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6550 грн/долар, євро 33,3200 - 33,3381 грн/євро, російський рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого встановлено на такому рівні: 27,6651 гривень за 1 долар (-0,106 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,7711 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується сьомий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був лише 3 вересня 2020 року - 27,64 гривень.