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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,73 гривень за долар, курс купівлі до 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,39 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

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Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7300 грн/долар, євро 33,3739 - 33,3952 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Нагадаємо, 5 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,7200 - 27,7450 грн/долар, євро 33,3166 - 33,3467 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3720 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 27,7711 гривень за 1 долар (-0,1174 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить: 27,8885 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується шостий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 17 грудня 2020 року - 27,73 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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