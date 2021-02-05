Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 5 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 12 копійок до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,34 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7200 - 27,7450 грн/долар, євро 33,3166 - 33,3467 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3720 грн/рубль.

Нагадаємо, 4 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8450 - 27,8600 грн/долар, євро 33,3555 - 33,3734 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 27,7711 гривень за 1 долар (-0,1174 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить: 27,8885 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується шостий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 17 грудня 2020 року - 27,73 гривень.