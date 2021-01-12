Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,09 гривень за долар, курс купівлі до 28,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 34,16 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0700 - 28,0900 грн/долар, євро 34,1443 - 34,1686 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3785 грн/рубль.

Відзначимо, 11 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1507 - 34,1749 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 січня встановлено на такому рівні: 28,2038 гривень за 1 долар (-0,0809 грн). При цьому курс долара на 11 січня становить: 28,2847 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після зростання на початку року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.