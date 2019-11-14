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Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Новини » Фінанси   

Долар впав до рівня 24,25 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 15 листопада 2019 року знизився на 7 копійок до 24,25 гривень за долар, курс купівлі до 24,22 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 26,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,2200 - 24,2500 грн/долар, євро 26,6475 - 26,6750 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,2200

24,2500

EUR/UAH

26,6475

26,6750

RUB/UAH

0,3778

0,3784

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3200 грн/долар, євро 26,7567 - 26,7763 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3775 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 14 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,40 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,19 (24,29 - 13 листопада), продажу - 24,40 (24,50 - 13 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,52 (26,63 - 13 листопада), продажу - 26,90 (27,03 - 13 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 13 листопада), продажу 3,86 (3,85 - 13 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,24 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада, встановлено на такому рівні: 2424,4999 гривень за 100 доларів (-14,6308 гривень).

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