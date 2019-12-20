Курс долара продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 25,99 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,14 (23,22 - 19 грудня), продажу - 23,35 (23,40 - 19 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,64 (25,73 - 19 грудня), продажу - 25,99 (26,07 - 19 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 19 грудня), продажу 3,77 (3,78 - 19 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,15-23,35 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 20 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс купівлі до 23,33 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 25,97 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 грудня довідковий курс на рівні 23,32 грн/долар, знизивши його порівняно з 19 грудня (23,38). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, 20 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду р. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "Приватбанку" з ринку.

За даними НБУ, результати судових процесів, пов'язаних з "ПриватБанком", - один з найбільш масштабних викликів для макрофінансової стабільності України.