Курс долара продовжує зростання: скільки коштує валюта в Україні 24 серпня
В обмінних пунктах України сьогодні, 24 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,80 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,50 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,80 грн (39,65 - 23 серпня)
- продаж - 40,65 грн (40,60 - 23 серпня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,65 грн (39,60 - 23 серпня),
- продаж - 40,80 грн (40,85 - 23 серпня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,20 грн (8,20 - 23 серпня),
- продаж - 8,50 грн (8,55 - 23 серпня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 24 серпня також становить 36,298 гривень за євро (-0,2706 грн).
Курс євро став нижче курсу долара вперше з грудня 2002 року.
Нагадаємо, Міжнародне агентство S & P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.
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