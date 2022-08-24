ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара продовжує зростання: скільки коштує валюта в Україні 24 серпня

Новость на русском →
Україна, Середа 24 серпня 2022 13:04
Курс долара продовжує зростання: скільки коштує валюта в Україні 24 серпня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,80 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,80 грн (39,65 - 23 серпня)
  • продаж - 40,65 грн (40,60 - 23 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,65 грн (39,60 - 23 серпня),
  • продаж - 40,80 грн (40,85 - 23 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,20 грн (8,20 - 23 серпня),
  • продаж - 8,50 грн (8,55 - 23 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 24 серпня також становить 36,298 гривень за євро (-0,2706 грн).

Курс євро став нижче курсу долара вперше з грудня 2002 року.

Курс долара продовжує зростання: скільки коштує валюта в Україні 24 серпня

Нагадаємо, Міжнародне агентство S & P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів