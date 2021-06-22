Курс долара продовжує зростати. НБУ встановив курс на 22 червня

Офіційний курс гривні до долара на 22 червня встановлений на рівні 27,19 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1935 гривень за 1 долар (+0,0223 грн). При цьому курс долара на 18 червня становить 27,1712 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)