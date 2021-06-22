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Курс долара продовжує зростати. НБУ встановив курс на 22 червня

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 07:45
Курс долара продовжує зростати. НБУ встановив курс на 22 червня Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 22 червня встановлений на рівні 27,19 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1935 гривень за 1 долар (+0,0223 грн). При цьому курс долара на 18 червня становить 27,1712 гривень за 1 долар.

Курс долара продовжує зростати. НБУ встановив курс на 22 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара продовжує зростати. НБУ встановив курс на 22 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,19 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 32,38 гривень за євро.

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