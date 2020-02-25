Курс долара продовжує рости

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 лютого 2020 року, о 12:00 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем ​​виріс на 3 копійки до 24,52 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 26,64 гривень за євро . Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,29 - 24 лютого), продажу - 24,52 (24,49 - 24 лютого) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 26,34 (26,24 - 24 лютого), продажу - 26,64 (26,56 - 24 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 24 лютого), продажу 3,83 (3,86 - 24 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,35 - 24,55 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.



Міжбанк

Нагадаємо, 25 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,53 гривень за долар, курс в покупці до 24,51 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 6 копійок до 26,65 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 25 лютого довідковий курс на рівні 24,52 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 24 лютого (24,49 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлений приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-24 лютого 2020 роки купив на міжбанківському валютному ринку 125,00 млн доларів, що на 40,5 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

Аналітики очікують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,2 / 24,4 грн.