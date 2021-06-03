Курс долара призупинив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,32 гривень за долар. Курс євров у продажу знизився на 3 копійки до 33,32 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3250 - 27,3450 грн/долар, євро 33,3009 - 33,3253 грн/євро, російський рубль 0,3727-0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 27,3449 гривень за 1 долар (-0,0932 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 27,4381 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.