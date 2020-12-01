Курс долара наблизився до максимуму з початку року

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 28,5583 гривень за 1 долар (+0,0621 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 28,4962 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає десятий день поспіль. Курс наблизився до максимуму з початку року, який був досягнутий 4 листопада - 28,60 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,52 гривень за долар, курс купівлі до 28,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,14 гривень за євро.

Прогноз

протягом тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.