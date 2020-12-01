Долар продовжує дорожчати: НБУ встановив курс на 1 грудня

Долар подорожчав ще на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,49 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 28,4962 гривень за 1 долар (+0,0281 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 28,4681 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає дев'ятий день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,50 гривень за долар, курс купівлі до 28,48 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,09 гривень за євро.

Прогноз

Протягом тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.