Курс долара припинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 12 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії не змінився - 27,73 гривень за долар, курс купівлі - 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,08 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 11 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 33,1068 - 33,1279 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3773 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7300 грн/долар, євро 33,0639 - 33,0818 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3781 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 березня встановлено на такому рівні: 27,7305 гривень за 1 долар (-0,0181 грн). При цьому курс долара на 12 березня становить 27,7486 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.