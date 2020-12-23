Курс долара припинив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 23 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,44 гривень за долар, курс купівлі до 28,41 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 34,71 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4100 - 28,4400 грн/долар, євро 34,6772 - 34,7110 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Відзначимо, 22 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,4000 - 28,4300 грн/долар, євро 34,6650 - 34,6988 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3768 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України вранці 23 грудня 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,33 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 34,50 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 28,4551 гривень за 1 долар (+0,2038 грн). При цьому курс долара на 23 грудня становить: 28,2513 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.