Курс долара пішов вгору на відкритті міжбанку

Долар на міжбанку подорожчав на дві копійки
На відкритті міжбанку 18 червня курс долара в продажу піднявся до 26,82 гривень. Це на дві копійки вище в порівнянні із закриттям попередньої сесії.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Курс євро в продажу теж виріс, додавши 9 копійок, і торгується на позначці 30,15 гривень.
Сьогодні торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,7900 - 26,8200 грн/долар, євро 30,1253 - 30,1590 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3849 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7900
|
26,8200
|
EUR/UAH
|
30,1253
|
30,1590
|
RUB/UAH
|
0,3841
|
0,3849
Зазначимо, торги на міжбанку 17 червня завершилися в діапазоні 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 30,0474 - 30,0698 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль
Нагадаємо, раніше старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович розповів РБК-Україна, що на валютному ринку цього тижня не буде шокових моментів; курс гривні продовжить коливатися в межах коридору 26,5-27 гривень за долар.
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка України вийде на докризовий рівень не раніше 2023 - 2024 року, а зростання українського ВВП найближчими роками буде становити близько 4%.
Автор: РБК-Україна