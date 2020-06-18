Курс долара пішов вгору на відкритті міжбанку

На відкритті міжбанку 18 червня курс долара в продажу піднявся до 26,82 гривень. Це на дві копійки вище в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Курс євро в продажу теж виріс, додавши 9 копійок, і торгується на позначці 30,15 гривень.

Сьогодні торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,7900 - 26,8200 грн/долар, євро 30,1253 - 30,1590 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7900 26,8200 EUR/UAH 30,1253 30,1590 RUB/UAH 0,3841 0,3849

Зазначимо, торги на міжбанку 17 червня завершилися в діапазоні 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 30,0474 - 30,0698 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль

Нагадаємо, раніше старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович розповів РБК-Україна, що на валютному ринку цього тижня не буде шокових моментів; курс гривні продовжить коливатися в межах коридору 26,5-27 гривень за долар.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка України вийде на докризовий рівень не раніше 2023 - 2024 року, а зростання українського ВВП найближчими роками буде становити близько 4%.