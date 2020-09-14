ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара піднявся вище 28 гривень вперше з кінця березня

Автор: Олександр Білоус

Востаннє долар коштував так дорого в розпал коронакризи

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 вересня встановлено на такому рівні: 27,8032 гривень за 1 долар (+0,1 грн). При цьому курс долара на 14 вересня становить 27,9003 гривень за 1 долар.

Популярні новини

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара піднявся вище 28 гривень вперше після гострої фази коронакризи. Вище офіційний курс був лише 31 березня - 28,0615 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 11:00 14 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,24 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 вересня довідковий курс на рівні 27,99 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 вересня (27,88 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні