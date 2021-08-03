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Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,86 гривень за долар, курс в покупці до 26,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,8400 - 26,8600 грн/долар, євро 31,8725 - 31,8962 грн/євро, російський рубль 0,3680-0,3684 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару 2 серпня закрилися в діапазоні: 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 31,9004 - 31,9215 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 26,8444 гривень за 1 долар (+0,0276 грн). При цьому курс долара на 2 серпня становить 26,8168 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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