Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 2 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,36 гривень за долар, курс в покупці до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 15 копійок до 32,36 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3400 - 27,3600 грн/долар, євро 32,3432 - 33,3668 грн/євро, російський рубль 0,3711-0,3715 грн/рубль.
Нагадаємо, 1 липня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3550 - 27,3750 грн/долар, євро 32,4895 - 32,5105 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.
Курс НБУ
Офіційний курс долара зростає другий день поспіль після різкого падіння.
Курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 27,3841 гривень за 1 долар (+0,1566 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 27,2275 гривень за 1 долар.