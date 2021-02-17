Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 копійок до 33,51 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8300 грн/долар, євро 33,4888 - 33,5128 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Нагадаємо, 16 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 33,7534 - 33,7776 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3787 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 27,9038 гривень за 1 долар (+0,0734 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 27,8304 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.