Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара перейшов до зростання на міжбанківському валютному ринку 13 грудня. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу він виріс на 4 копійки - до 26,96 гривень за долар, в покупці - до 26,94 гривень за долар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 26,9400 - 26,9600 грн/долар, євро 30,4152 - 30,4378 грн/євро, російський рубль 0,3664-0,3668 грн/рубль.
Нагадаємо, 10 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 26,9000 - 26,9200 грн/долар, євро 30,3620 - 30,3846 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2021 року встановив офіційний курс на позначці 26,88 гривень, тобто американська валюта втратила ще 14 копійок. Таким чином триває тенденція минулого тижня, коли курс перейшов до падіння після тритижневого зростання.