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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 23 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 31,27 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 31,2465 - 31,2700 грн/євро, російський рубль 0,36561-0,3665 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 22 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 31,1809 - 31,2044 грн/євро, російський рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлений на такому рівні: 26,5272 гривень за 1 долар (-0,1442 грн). При цьому курс долара на 23 вересня становить 26,6714 гривень за 1 долар. Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму з травня минулого року. Нижче курс був тільки 20 травня 2020 року - 26,5159 гривень за долар.

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