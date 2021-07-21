Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 21 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,11 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2300 - 27,2500 грн/долар, євро 32,0905 - 32,1141 грн/євро, російський рубль 0,3672-0,3675 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 20 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 32,0089 - 32,0324 грн/євро, російський рубль 0,3648 - 0,3652 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара зростає другий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 27,2405 гривень за 1 долар (+0,02 грн). При цьому курс долара на 21 липня становить 27,2205 гривень за 1 долар.