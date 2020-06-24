Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 24 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 11 копійок до 26,71 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 30,09 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7100 грн/долар, євро 30,0557 - 30,0914 грн/євро, російський рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6800 26,7100 EUR/UAH 30,0557 30,0914 RUB/UAH 0,3859 0,3869

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 23 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,5750 - 26,6000 грн/долар, євро 30,1121 - 30,1378 грн/євро, російський рубль 0,3866 - 0,3872 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 24 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,73 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 30,17 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,56 - 23 червня), продажу - 26,73 (26,76 - 23 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,72 (29,66 - 23 червня), продажу - 30,17 (30,07 - 23 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 23 червня), продажу 3,87 (3,87 - 23 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар.

Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 26,6509 гривень за 1 долар (+0,0431 грн). При цьому курс долара на 24 червня становить 26,6078 гривень за 1 долар.