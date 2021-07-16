Курс долара падає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлено на такому рівні: 27,2301 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2905 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,17 гривень за євро.