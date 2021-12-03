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Курс долара оновив п'ятимісячний максимум

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 27,2981 гривень за 1 долар (+0,0048 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 27,2933 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Вище курс був тільки 15 Липня 27,3047 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 3 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,28 гривень за долар, курс в покупці до 27,26 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 30,80 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2021 році - 27,32 грн/Долар.

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