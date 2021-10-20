Курс долара оновив мінімум більш ніж за 1,5 року

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 26,2078 гривень за 1 долар (-0,0642 грн). При цьому курс долара на 20 жовтня становить 26,272 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,25 гривень за долар, курс в покупці до 26,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,54 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.