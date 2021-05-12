Курс долара трохи виріс після різкого падіння

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 12 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 1 копійку до 27,62 гривень за долар, курс у купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 11 копійок до 32,49 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 33,4732 - 33,4945 грн/євро, російський рубль 0,3721-0,3725 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.