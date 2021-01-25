Курс долара трохи зріс на міжбанку на початку тижня

Курс долара на міжбанку в продажу 25 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,17 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 34,14 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 34,1262 - 34,1448 грн/євро, російський рубль 0,3718 - 0,3722 грн/рубль.

Відзначимо, 22 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,2520 - 34,2763 грн/євро, російський рубль 0,3761 - 0,3766 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 січня встановлено на такому рівні: 28,1665 гривень за 1 долар (+0,0017 грн). При цьому курс долара на 25 січня становить: 28,1648 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження в попередній банківський день.