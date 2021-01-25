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Долар трохи здорожчав на початку тижня

Київ, Понеділок 25 січня 2021 16:03
Долар трохи здорожчав на початку тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долар виріс менш ніж на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 січня встановлено на такому рівні: 28,1665 гривень за 1 долар (+0,0017 грн). При цьому курс долара на 25 січня становить: 28,1648 гривень за 1 долар.

Долар трохи здорожчав на початку тижня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження в попередній банківський день.

Долар трохи здорожчав на початку тижня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 25 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,17 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,30 гривень за євро.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.

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