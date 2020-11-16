Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 16 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,13 гривень за долар, курс купівлі до 28,11 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 33,27 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1150 - 28,1300 грн/долар, євро 33,2544 - 33,2721 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Відзначимо, 13 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1100 - 28,1250 грн/долар, євро 33,2203 - 33,2325 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 листопада встановлено на такому рівні: 28,1120 гривень за 1 долар (-0,0038 грн). При цьому курс долара на 16 листопада становить 28,1158 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується другий день після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.