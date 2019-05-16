Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 16 травня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,37 грн/долар, курс купівлі до 26,35 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3550 - 26,3750 грн/долар, євро 29,4807 - 29,5030 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4089 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3550 26,3750

EUR/UAH 29,4807 29,5030

RUB/UAH 0,4084 0,4089

Нагадаємо, 15 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,33 - 26,36 грн/долар, євро 29,4501 - 29,4810 грн/євро, російський рубль 0,4063 - 0,4069 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлено на такому рівні: 2634,2913 гривень за 100 доларів (-3,112 гривень).