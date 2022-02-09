Курс долара трохи виріс після тривалого зниження

Національний банк України (НБУ) на 10 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 27,9795 гривень за 1 долар (+0,0176 грн). При цьому курс долара на 9 лютого становить: 27,9619 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 0,5 копійок до 28,00 гривень за долар, курс в покупці до 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,95 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.