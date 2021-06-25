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Курс долара на міжбанку трохи знизився після вчорашнього підйому

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 10:31
Курс долара на міжбанку трохи знизився після вчорашнього підйому Фото: курс долара трохи знизився на міжбанку (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Курс долара на міжбанку сьогодні станом на 10:04 порівняно із закриттям попередньої сесії знизився у продажу на 6 копійок - до 27,50 гривень за долар, курс в покупці - до 27,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 32,84 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 27,4800 - 27,5000 грн/долар, євро 32,8248 - 32,8487 грн/євро, російський рубль 0,3809-0,3813 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку трохи знизився після вчорашнього підйому

Відзначимо, напередодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,5300 - 27,5600 грн/долар, євро 32,9011 - 32,9369 грн/євро, російський рубль 0,3810-0,3815 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) після декількох днів падіння вирішив різко підняти курс долара майже на 20 копійок.

Офіційний курс на 25 червня 2021 року встановлено на такому рівні: 27,4589 гривень за 1 долар (+ 0,1852 грн). При цьому курс долара на 24 червня становив: 27,2737 гривень за 1 долар.

Що прогнозували аналітики

Згідно з прогнозами аналітиків, на цьому тижні очікувалося зростання курсу долара до гривні. Зокрема, на міжбанку передбачалося, що долар досягне позначки близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

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