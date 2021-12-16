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Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку

Автор: Ілона Свиридова

На відкритті міжбанку 16 грудня 2021 року станом на 10:15 курс долара порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу опустився на 1 копійку - до 27,17 гривень за долар, курс в покупці - до 27,15 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 11 копійок - до 30,71 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,6903 - 30,7102 грн/євро, російський рубль 0,3689-0,3693 грн/рубль.

Відзначимо, 15 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 27,1650 - 27,1850 грн/долар, євро 30,5877 - 30,6048 грн/євро, російський рубль 0,3674 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на сьогодні встановив офіційний курс на позначці 27,19 гривень за долар. Це майже на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс долара