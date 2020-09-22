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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 22 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії знизився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 33,09 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1950 - 28,2200 грн/долар, євро 33,0670 - 33,0964 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3717 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1950

28,2200

EUR/UAH

33,0670

33,0964

RUB/UAH

0,3712

0,3717

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Зазначимо, торги по долару на міжбанку 21 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні: 28,2059 гривень за 1 долар (+0,0037 грн). При цьому курс долара на 22 вересня складає 28,2022 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.

Прогноз погоди
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