Курс долара трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 23 грудня 2019 року знизився на 2 копійки до 23,28 гривень за долар, курс купівлі до 23,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 25,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,2650 - 23,2800 грн/долар, євро 25,7939 - 25,8082 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3741 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2650 23,2800 EUR/UAH 25,7939 25,8082 RUB/UAH 0,3739 0,3741

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,2700 - 23,3000 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 23 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,29 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 25,894 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,05 (23,10 - 21 грудня), продажу - 23,29 (23,34 - 21 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,45 (25,50 - 21 грудня), продажу - 25,89 (25,94 - 21 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 21 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 21 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,27 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 грудня - 2329,122 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.