Курс долара трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 грудня 2019 року знизився на 2 копійки до 23,30 гривень за долар, курс купівлі до 23,27 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 25,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,2700 - 23,3000 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2700 23,3000 EUR/UAH 25,8233 25,8487 RUB/UAH 0,3746 0,3751

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,3000 - 23,3250 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 23,34 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 25,94 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,10 (23,14 - 20 грудня), продажу - 23,34 (23,35 - 20 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,50 (25,64 - 20 грудня), продажу - 25,94 (25,99 - 20 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,46 - 20 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 20 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 2329,122 гривень за 100 доларів (-3,4064 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 21 грудня - 2332,5284 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.