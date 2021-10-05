Курс долара впав до мінімуму з березня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 6 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,42 гривень за долар. Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль і впав до мінімуму за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня встановлено на такому рівні: 26,4244 гривень за 1 долар (-0,1478 грн). При цьому курс долара на 5 жовтня становить 26,5722 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, курс в покупці до 26,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 30,72 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.