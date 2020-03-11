Курс долара на готівковому ринку продовжив зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 березня 2020 року, о 18:00 курс долара у продажу в порівнянні з початком торгового дня виріс на 49 копійок до 26,42 гривень за долар, курс євро виріс на 39 копійок до 29,77 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,67 (25,40 - вранці 11 березня), продажу - 26,42 (25,93 - вранці 11 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,89 (28,62 - вранці 11 березня), продажу - 29,77 (29,38 - вранці 11 березня) грн за євро.

Зазначимо, курс долара до закриття торгів на міжбанку 11 березня 2020 року зріс у продажу на 34 копійки до 25,75 гривень за долар, курс купівлі до 25,72 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 24 копійки до 29,12 гривень за євро.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався вранці 11 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.