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НБУ на 6 жовтня підвищив курс долара до максимуму за два роки

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 07:45
НБУ на 6 жовтня підвищив курс долара до максимуму за два роки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар оновив черговий дворічний максимум

Національний банк України (НБУ) на 6 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4009 гривень за 1 долар (+0,0601 грн). При цьому курс долара на 5 жовтня становить 28,3408 гривень за 1 долар.

НБУ на 6 жовтня підвищив курс долара до максимуму за два роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс в останній раз був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.

НБУ на 6 жовтня підвищив курс долара до максимуму за два роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 5 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,41 гривень за долар, курс купівлі до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,30 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 жовтня довідковий курс на рівні 28,40 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 жовтня (28,34 грн/долар).

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 гривні за долар.

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