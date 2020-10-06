Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар торгується вище рівня 28,40 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:20 6 жовтня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійок до 28,43 гривень за долар, курс купівлі до 28,41 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,53 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4150 - 28,4300 грн/долар, євро 33,5240 - 33,5388 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 5 жовтня 2020 року закрилися в діапазоні 28,4100 - 28,4250 грн/долар, євро 33,4840 - 33,4988 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,3625 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4009 гривень за 1 долар (+0,0601 грн). При цьому курс долара на 5 жовтня становить 28,3408 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.

Згідно з прогнозом групи ICU, на цьому тижні на валютному ринку особливих коливань не очікується. У разі їх виникнення, Національний банк знову буде згладжувати їх за рахунок інтервенцій.