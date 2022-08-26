Курс долара почав знижуватися: скільки коштує валюта в Україні 26 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 серпня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок 40,75 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,55 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 серпня становить 36,4808 гривень за євро (+0,1755 грн).
Нагадаємо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.