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Курс долара почав знижуватися на відкритті міжбанку

Автор: РБК-Україна

На міжбанківському ринку 9 липня 2021 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії опустився на дві копійки - до 27,31 гривень за долар, в покупці - до 27,29 гривень за долар. Курс євро знизився на дев'ять копійок - до 32,31 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Станом на 10:12 валюти торгуються в діапазоні: долар 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,2949 - 32,3186 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.

Нагадаємо, 8 липня торги завершилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3300 грн/долар, євро 32,3723 - 32,4079 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

На сьогоднішній банківський день Нацбанк встановив офіційний курс на позначці 27,28 гривень за долар. Це на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 27,2862 гривень за 1 долар (-0,0131). При цьому курс долара на 8 липня становив: 27,2993 гривень за 1 долар.

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