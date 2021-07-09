Курс долара почав знижуватися на відкритті міжбанку

Станом на 10:12 валюти торгуються в діапазоні: долар 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,2949 - 32,3186 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3665 грн/рубль.

Нагадаємо, 8 липня торги завершилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3300 грн/долар, євро 32,3723 - 32,4079 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

На сьогоднішній банківський день Нацбанк встановив офіційний курс на позначці 27,28 гривень за долар. Це на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 27,2862 гривень за 1 долар (-0,0131). При цьому курс долара на 8 липня становив: 27,2993 гривень за 1 долар.