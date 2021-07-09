Долар перейшов до зниження: курс на 9 липня

Національний банк України (НБУ) на сьогодні знизив офіційний курс до позначки 27,28 гривень за долар. Це на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор .

Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 27,2862 гривень за 1 долар (-0,0131). При цьому курс долара на 8 липня становив: 27,2993 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 9 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, долар стабілізувався на позначках близько 27,30 гривень за долар.

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанку курс долара продовжив тренд на падіння і торгувався на позначці 27,25 гривень за долар у продажу і 27,23 гривень за долар в покупці.

Протягом торгової сесії тенденція змінилася і торги закрилися на рівні 27,33 гривень за долар.