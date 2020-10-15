Курс долара на міжбанку трохи знизився після зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 15 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 28,345 гривень за долар, курс купівлі до 28,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 33,15 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3450 грн/долар, євро 33,1404 - 33,1579 грн/євро, російський рубль 0,3624 - 0,3627 грн/рубль.

Зазначимо, 13 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3500 грн/долар, євро 33,3047 - 33,3225 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3365 гривень за 1 долар (+0,0201 грн). При цьому курс долара на 15 жовтня становить 28,3164 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль після невеликого зниження минулого тижня.